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Общество20 июля 2022 5:15

В Смоленске перенесли проверку системы оповещения населения

О дате и времени её проведения будет сообщено дополнительно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске перенесли проверку системы оповещения населения.

В Смоленске перенесли проверку системы оповещения населения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка готовности системы оповещения населения, запланированная на 20 июля, переносится на более поздний срок. По информации «Пожарно-спасательного центра», о дате и времени её проведения смолянам сообщат дополнительно.

Во время проверки жители города услышат громкий звук сирен продолжительностью 2-3 минуты. Из уличных громкоговорителей, а также средств телерадиовещания прозвучит сообщение о том, что проводится проверка региональной системы централизованного оповещения гражданской обороны Смоленской области.

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