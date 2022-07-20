В Смоленске перенесли проверку системы оповещения населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка готовности системы оповещения населения, запланированная на 20 июля, переносится на более поздний срок. По информации «Пожарно-спасательного центра», о дате и времени её проведения смолянам сообщат дополнительно.

Во время проверки жители города услышат громкий звук сирен продолжительностью 2-3 минуты. Из уличных громкоговорителей, а также средств телерадиовещания прозвучит сообщение о том, что проводится проверка региональной системы централизованного оповещения гражданской обороны Смоленской области.

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