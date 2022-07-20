Алексей Островский потребовал обеспечить безопасность в детских садах Смоленской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе видеоконференции с главами муниципалитетов и профильными чиновниками губернатор Алексей Островский обратил внимание на вопрос безопасности в детских садах области. Глава региона поручил провести соответствующую разъяснительную работу с руководителями дошкольных учреждений.

– Неоднократно читал комментарии смолян в соцсетях, которые обращали внимание на открытые по причине летней жары двери и окна в детских садах, что, вне всякого сомнения, создает массу рисков для малышей, – отметил губернатор на своей странице в соцсетях.

Ключевая цель воспитателей – максимально обеспечить безопасность детей при проветривании помещений, а также принять все исчерпывающие меры, чтобы исключить любую, даже самую малейшую возможность самостоятельного ухода малышей с территории.

Подобный инцидент произошёл в начале года, когда двухлетний ребёнок свободно вышел за пределы детского сада «Алёнка» в микрорайоне Королёвка. Помогла счастливая случайность – прохожий, оказавшийся рядом в тот момент, обнаружил ребёнка на дороге. Чтобы избежать таких случаев в дальнейшем, глава региона потребовал уделить вопросу безопасности детей особое внимание.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области создадут реестр семейных пар-долгожителей. Решение было принято на видеоконференции губернатора с главами муниципалитетов.