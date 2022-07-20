В Смоленске ограничат движение транспорта по проспекту Гагарина. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 9:00 до 11:45 в среду, 20 июля, в Ленинском районе Смоленска ограничат движение транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением эстафеты Следственного комитета Российской Федерации «Следственным канцеляриям Петра I – Виват» и открытием фасадной памятной таблички будет перекрыт участок в районе дома №20. Автомобилистам следует заранее планировать свой маршрут и пути объезда.

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