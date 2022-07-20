Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 6:29

В Смоленске ограничат движение транспорта по проспекту Гагарина

Участок дороги будет перекрыт из-за проведения эстафеты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ограничат движение транспорта по проспекту Гагарина. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске ограничат движение транспорта по проспекту Гагарина. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 9:00 до 11:45 в среду, 20 июля, в Ленинском районе Смоленска ограничат движение транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением эстафеты Следственного комитета Российской Федерации «Следственным канцеляриям Петра I – Виват» и открытием фасадной памятной таблички будет перекрыт участок в районе дома №20. Автомобилистам следует заранее планировать свой маршрут и пути объезда.

Читай также: в Смоленске перенесли проверку системы оповещения населения. О дате и времени её проведения будет сообщено дополнительно.