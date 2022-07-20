В Ярцеве полиция ищет свидетелей смертельного ДТП со сбитой пенсионеркой. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Смертельная авария произошла 16 июля в районе дома №85 по улице Московской в Ярцеве. По информации пресс-службы регионального УМВД, водитель автомобиля «Опель Кадет» не справился с управлением и сбил проходящую по обочине дороги пенсионерку. 83-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Возможных свидетелей и очевидцев ДТП просят оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8-951-708-33-76 (следственный отдел МО МВД России «Ярцевский»).

Читай также: «Ситроен» столкнулся с самосвалом и фурой на трассе М-1 в Ярцеве. Страшное ДТП произошло днём 19 июля.