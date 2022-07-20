Ремонт моста и путепровода стартовал на северо-восточном обходе Смоленска. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

На трассе Р-120 Орел – Брянск– Смоленск - граница с Республикой Беларусь, северо-восточный обход Смоленска ремонтируют путепровод через железную дорогу на 16-м км и мост через Днепр на 23-м км.

Как сообщили в профильном департаменте, на объектах заменят мостовое полотно, отремонтируют опоры и обновят пролётные строения. Также мостовики отремонтируют подходы к искусственным сооружениям и восстановят системы водоотведения, заменят лестничные сходы, барьерное и перильное ограждения.

Помимо этого, ремонтные работы продолжаются ещё на трех путепроводах, расположенных на 0-м, 6-м и 23-м км трассы А-130 в обходе Рославля.

Также выполняется ремонт моста через суходол на 4-м км автомобильной дороги А-132 «Подъездная дорога к Смоленску от трассы М-1 «Беларусь» и начинаются ремонтные работы на мосту через реку Ольшанку на 385-м км трассы Р-120.

Работы на мосту через Ольшанку завершат в 2024 году, остальные объекты планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

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