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Здоровье20 июля 2022 8:56

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 июля: 2 человека госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе не 20 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Госпитализация за прошедший вторник потребовалась двум пациентам.

Госпитализация за прошедший вторник потребовалась двум пациентам.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Смоленской области зарегистрировано 15 случаев коронавируса. Госпитализация за прошедший вторник потребовалась двум пациентам.

Выздоровели за сутки 10 человек, всего -128 809. Погибли 3 884 местных жителя. Общее число случаев заражение за все время пандемии составило 132 115.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины привиты 523 187 смолян, 497 453 жителя области полностью завершили вакцинацию.

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