Какие молодёжные социальные проекты реализуются в Смоленской области

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Встреча прошла в формате чаепития. Также глава региона пригласил для общения победителей конкурса 2021 года, уже реализовавших свои инициативы и пожелавших поделиться опытом с новичками, которым ещё только предстоит в течение ближайшего времени претворить в жизнь предложенные идеи.

Для новых идей

Глава региона выразил благодарность всем за участие в конкурсе.

«Вы делаете большое и нужное дело, которое вне всякого сомнения принесёт пользу, поднимет настроение, поможет принять правильное решение сотням, а может, и тысячам наших земляков, начиная от самых маленьких смолян и заканчивая взрослыми», - отметил, обратившись к присутствующим, губернатор.

По его словам, все без исключения представленные проекты интересны и по-своему уникальны, причём не только в масштабах Смоленской области.

«А потому будет справедливо рассказать о каждом из них подробнее. Буду это делать еженедельно, - поделился планами губернатор на своей страничке в соцсетях. - Возможно, этот рассказ сподвигнет нашу молодёжь на новые креативные идеи, и уже в следующем году у нас будет не 45, а, к примеру, 150 участников конкурса, многие из которых благодаря поддержке администрации региона получат ещё и финансовую возможность для того, чтобы их реализовать».

Та самая комната

Одной из участниц встречи была хорошо знакомая многим смолянам Екатерина Семкина - руководитель проекта «Море добра», с которой областные власти не первый год сотрудничают на постоянной основе.

Екатерина и её команда реализовали дизайнерский проект «Детская реанимация #тасамаякомната» в областной детской клинической больнице. Благодаря мастерству и неравнодушию активистов две палаты отделения анестезиологии и реанимации превратились в сказочный лес и волшебные джунгли, словом, стали совсем не похожи на больничные покои.

«Мы сделали всё возможное для комфорта детей и родителей, которые находятся вместе с ними. Естественно, с учётом требований СанПиНа и действующего законодательства. Расписали стены, обновили сантехнику, установили ночные светильники. Пока реализовывали проект, по счастливому совпадению не один ребёнок не поступил в реанимацию. Не так давно врачи рассказали нам такую историю. Когда мальчик пришёл в себя после диабетической комы, рядом с ним была мама, он открыл глаза и сказал: «Мама, какие бабочки красивые летают!» Медики, работающие в отделении реанимации, отмечают, что наш проект - благо не только для родителей и деток, но и для них самих», - рассказала Екатерина.

По её словам, вместе с единомышленниками они решили не останавливаться на достигнутом и запланировали воплотить в жизнь цикл подобных проектов, направленных на благоустройство смоленских учреждений здравоохранения.

Губернатор выразил благодарность Екатерине и её коллегам за сотрудничество: «Признателен Кате за все идеи и предложения! Уверен, их ещё будет немало!».

Кстати

Областной конкурс молодёжных проектов проводится по инициативе губернатора Алексея Островского с 2021 года. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет, проживающие в регионе. Подать можно не более одной заявки в любой из номинаций: «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы в сфере культуры и искусства», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде», «Укрепление семейных ценностей», «Патриотическое воспитание», «Молодёжные медиа».

В 2022 году в конкурсе победили проекты:

• «День открытых дверей спортивного туризма» Ольги Гараниной

«Профильная смена по информационной безопасности.

• «СтопФейк» Елены Гончаровой.

• «Образовательный интенсив для школьников «Медиалето»

Анастасии Разумной.

• «Сурдоэкскурсии «По музеям Смоленщины»

Анастасии Тифоновой.

• «Детский интернет-канал ученического предпринимательского

сообщества «Стартап-Юниор» Ивана Чернявского.

• «Кинобум» Елены Яковлевой.

• «Космическая станция МРТ-диагностики» Анны Багровой.

Ирина АЛЕКСЕЕВА