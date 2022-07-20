На здравоохранение в Смоленской области потратят в 2022 году более 820 млн рублей

Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленской области продолжается реализация региональной программы, направленной на модернизацию первичного звена здравоохранения. На эти цели в 2022 году предусмотрено более 820 млн рублей.

По словам губернатора Алексея Островского, в рамках программы проводится ремонт медучреждений, а также закупка медицинского оборудования и модульных ФАПов для сельских населённых пунктов. Кроме того, запланировано обновление парка автотранспорта медучреждений: больницы и поликлиники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, получат 6 автомобилей.

Как сообщил Алексей Островский, к настоящему времени пять автомобилей уже переданы в медорганизации. Два транспортных средства получила детская клиническая больница на ул.Октябрьской революции в Смоленске, ещё два - Вяземская и одно - Гагаринская ЦРБ. На очереди - поставка новой LADA Granta в Сафоновскую ЦРБ.

«Новые автомобили предназначены для выезда медперсонала к пациентам при оказании помощи на дому, а также транспортировки больных в лечебные учреждения, когда, например, требуется провести обследование в условиях стационара. Это вдвойне важно для повышения качества и доступности медицинской помощи в сельской местности, поэтому работа по приобретению нового транспорта и обновлению парка «скорых» будет продолжена и в дальнейшем», - подчеркнул Алексей Островский.

Ирина АЛЕКСЕЕВА