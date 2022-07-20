В центре Смоленска троллейбус сбил пенсионера. Фото: «Автоподмога_67» в соцсетях.

Страшное ДТП произошло 20 июля на улице Кирова. Водитель троллейбуса сбил 77-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

По словам очевидцев аварии, пенсионера госпитализировали в медучреждение с травмами. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» писала, что в Ярцеве полиция ищет свидетелей смертельного ДТП со сбитой пенсионеркой. Женщина скончалась на месте происшествия.