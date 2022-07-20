В Смоленске создали группу по комплексному ландшафтному обустройству города. Фото: страница главы города Андрея Борисова.

В Смоленске создали рабочую группу по комплексному ландшафтному обустройству города. Ключевая цель – обеспечение максимальной функциональности и комфортности единого и гармоничного ландшафта территории областного центра.

Группа будет заниматься разработкой предложений по благоустройству общественных территорий, озеленению улиц, парков, скверов, размещению малых архитектурных форм и других объектов.

Совещательный орган возглавил мэр Андрей Борисов. Как рассказал глава города на своей странице в соцсетях, в группу вошли главный архитектор Смоленска, руководители профессиональных сообществ - члены Союза архитекторов, Союза художников и иные заинтересованные лица.

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