В Смоленске приступили к съемкам 2-го сезона сериала «Вампиры средней полосы». Фото: пресс-служба администрации города.

На этой неделе в Смоленске продолжатся киносъемки 2 сезона отечественного сериала «Вампиры средней полосы». Как рассказали в пресс-службе администрации города, съемочная группа проведет в областном центре несколько дней.

В комедийно-драматическом сериале «Вампиры средней полосы» режисера-постановщика Дмитрия Грибанова снимаются такие известные актеры, как Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артем Ткаченко.

В новом сезоне «Вампиров средней полосы» деду Славе (Юрий Стоянов) и его родственникам вновь предстоит защитить Смоленск от сил зла, дав и вампирам, и людям надежду на мирную жизнь.

Как отмечают создатели сериала, во второй части вампирской саги будет больше экшена, драк и комичных ситуаций. Зрители увидят еще больше Смоленска и его окрестностей, а также уже знакомые локации в Москве и Московской области.

Продолжение сериала про вампиров выйдет на видеосервисе Start в конце 2022 года.

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