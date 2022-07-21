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Общество21 июля 2022 4:46

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Порывы ветра будут достигать 17 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 июля в Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам Смоленского ЦГМС, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремит гроза. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. При грозе возможны порывы до 17 м/с.

Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.

В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет расти.

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