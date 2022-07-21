В Смоленске ограничат движение транспорта по Успенскому мосту. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 10:00 до 17:00 в четверг, 21 июля, в Смоленске ограничат движение транспорта по Успенскому мосту (по правой полосе в сторону Колхозной площади).

Как сообщают в пресс-службе администрации города, движение будет открыто в обе стороны (две полосы на въезд в центр и одна на выезд). Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут и пути объезда.

Ранее в соцсетях появилась информация, что ограничение движения может быть связано со съёмками второго сезона сериала «Вампиры средней полосы».

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