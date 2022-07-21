Губернатор раскритиковал ход ремонта улицы Нормандия-Неман в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел совещание, поводом для которого стали многочисленные жалобы на ход ремонта улицы Нормандия-Неман. Подрядчик некачественно выполняет работы, местные жители вынуждены второй год терпеть неудобства, проходя по недооборудованным тротуарам.

Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Заказчиком работ выступало МКУ «Строитель» – в отношении его бывшего руководителя Волковой недавно был вынесен обвинительный приговор по делу о превышении должностных полномочий при исполнении муниципального контракта по капремонту автодороги на улице Кутузова.

По словам главы региона, в ближайшее время будет проведена экспертиза качества выполненных подрядчиком дорожных работ и их соответствия требованиям действующих нормативов. Если организация откажется устранять выявленные недочеты, материалы проверки передадут в правоохранительные органы для правовой оценки ее действий в процессе ремонтных работ.

Также обсуждался вариант комплексной реконструкции Нормандии-Неман по аналогии с улицей Николаева: оборудование парковочных мест, ливневок, обустройство тротуаров, уличного освещения, перенос опор контактной сети и другие мероприятия.

– С учетом того, что с 1 января следующего года на основании моего решения полномочия по дорожно-хозяйственной деятельности будут переданы от городской власти на региональный уровень, поручил моему профильному заместителю Юрию Николаевичу Пучкову предметно проработать данный вопрос с тем, чтобы до конца этого года подготовить ПСД на реконструкцию улицы им.полка Нормандия-Неман и, по возможности, получить заключение госэкспертизы, а в следующем году, в рамках сезона дорожных работ, выполнить все необходимые мероприятия, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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