Фотовыставка «Женщины на войне» пройдёт на центральной улице Смоленска. Фото: региональное отделение РВИО в Смоленской области. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

21 июля на улице Ленина начнет работу выставка «Женщины на войне». Мероприятие организовано при поддержке Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Смоленской области.

В 2022 году был реализован проект, посвященный участию женщин в Великой Отечественной войне. Созданная фотовыставка рассказывает о мужестве, отваге и самоотверженности известных и малоизвестных участниц войны – всех тех, кто на фронте и в тылу приближал великую Победу.

– Выставка примечательна тем, что, всматриваясь в ясные лица героев той войны на фотоснимках мы можем с еще большей силой осознать, что за каждой улыбкой, за каждым взглядом – невероятная сила воли, пройденные испытания, выполненные боевые задания, потери боевых товарищей. И в этом пронзительная правда Великой Отечественной войны! – написали на странице регионального отделения РВИО в Смоленской области.

Более подробную информацию можно узнать на сайте. Посетить выставку приглашают всех желающих.

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