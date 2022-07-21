Ураганный ветер повалил деревья в Ельнинском районе. Фото: департамент лесного хозяйства Смоленской области.

12 июля на территории Ельнинского лесничества прошел ветровал. По предварительным данным, ураганный ветер нанес повреждения на площади 200-250 гектаров. В настоящее время проводятся работы по уборке ветровальной древесины.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Смоленской области, все данные о повреждённых и погибших насаждениях будут внесены в реестры государственного лесопатологического мониторинга и отражены в актах лесопатологического обследования.

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