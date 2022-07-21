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Здоровье21 июля 2022 8:59

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 июля: 33 человека заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 21 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Заболеваемость на территории Смоленской области продолжает снижаться.

Заболеваемость на территории Смоленской области продолжает снижаться.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость на территории Смоленской области продолжает снижаться. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 33 новых случая заболевания. Всего 132 148 человек заразились с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее число «экс-пациентов» на данный момент составляет 128 817. Не справился с коронавирусом 3 084 жителей области. Госпитализация потребовалась четырём пациентам.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 523 187 смолян, 497 453 жителя полностью завершили вакцинацию.

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