Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 июля: 33 человека заразились за сутки

Заболеваемость на территории Смоленской области продолжает снижаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость на территории Смоленской области продолжает снижаться. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 33 новых случая заболевания. Всего 132 148 человек заразились с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее число «экс-пациентов» на данный момент составляет 128 817. Не справился с коронавирусом 3 084 жителей области. Госпитализация потребовалась четырём пациентам.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 523 187 смолян, 497 453 жителя полностью завершили вакцинацию.

Читай также: в России появился штамм ковида «Кентавр»: что о нем известно. Уже выявлено пятеро заболевших.