В Монастырщине Смоленской области до 2026 года обновят систему водоснабжения. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В посёлке Монастырщина проведут реконструкцию централизованной системы водоснабжения. На реализацию проекта потребуется 300 миллионов рублей, завершить работы планируют до 2026 года.

По словам главы Монастырщинского района Виктора Титова, в ходе реконструкции заменят 100% водопроводных труб в посёлке. При этом, в проекте предусмотрен метод вертикального направленного бурения, поэтому вскрывать асфальт при проведении работ, вероятно, не потребуется.

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