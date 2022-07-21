Смоленская семья стала победителем Всероссийского конкурса. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Семья Маланиных из деревни Малые Кириллы Рославльского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Новостью поделился губернатор Алексей Островский.

Максим Викторович и Светлана Васильевна в браке уже более 17 лет. Супруги воспитывают 5 детей: трое сыновей и две дочери. Рите 3 года, а Виктории скоро исполнится два. Мальчики уже учатся в школе, активно занимаются спортом – самбо, плаванием, легкой атлетикой, представляют школу на районных и областных соревнованиях, завоевывают награды.

Есть в семье и свои традиции. Например, совместные выезды на природу: зимой – на лыжах, летом – на велосипедах. А в этом году Маланины заложили свой семейный яблоневый сад.

– Поздравляю Маланиных с победой во Всероссийском конкурсе и желаю крепкого здоровья, благополучия и большого семейного счастья! – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

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