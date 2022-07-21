В Смоленской области общественники проверили ход ремонта дороги по нацпроекту. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Представители Общероссийского народного фронта в Смоленской области проверили, как идет ремонт участка дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-ул. Володарского-Невельское шоссе. Протяженность объекта составляет 2,7 км.

На данный момент подрядная организация провела работы по фрезерованию старого полотна и устройству асфальтового покрытия. В настоящее время ведется укрепление обочин и обустройство дороги.

Общественники отметили, что претензий по качеству работ подрядчика на сегодняшний день у них не возникло.

– Все работы по ремонту улицы Володарского в настоящее время выполняются по графику и с применением самых современных технологий. Ее ремонт – важная составляющая дорожной сети межрегионального значения, потому что это въезд в Велиж со стороны дороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель с большим трафиком движения. Жители уверены, что благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», они получат хорошо отремонтированную улицу, – сообщил координатор проекта «Безопасные качественные дороги» Николай Яров.

В профильном департаменте добавили, что всего в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Смоленской области запланирован ремонт более 247 км региональных и межмуниципальных дорог, пяти улиц Смоленска, 15 мостов и путепроводов.

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