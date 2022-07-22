В центре Смоленска на несколько дней перекроют 11 улиц

В центре Смоленска на несколько дней ограничат движение транспорта. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 17:00 22 июля до 21:00 24 июля в центре Смоленска будет частично ограничено движение транспорта.

Проезд будет закрыт по улицам Крупской, Кирова (от улицы Крупской до проспекта Гагарина), проспекту Гагарина (от улицы Кирова до площади Победы), улицам Большая Советская, Соболева (от улицы Большая Советская до улицы Тимирязева), Ленина (от улицы Большая Советская до улицы Маршала Жукова), Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Тимирязева), Школьной, Мало-Школьной, Красный Ручей.

Также приостановят движение транспорта на улице Тимирязева (от улицы Маршала Жукова до улицы Соболева).

По информации пресс-службы администрации города, на время прекращения движения на четных и нечетных сторонах этих участков дорог будут установлены временные дорожные знаки «Остановка».

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