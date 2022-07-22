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Происшествия22 июля 2022 5:08

Два человека пострадали в жёстком ДТП в Смоленском районе

Водителей легковушек госпитализировали
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Два человека пострадали в жёстком ДТП в Смоленском районе. Фото: «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» в соцсетях.

Два человека пострадали в жёстком ДТП в Смоленском районе. Фото: «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» в соцсетях.

Авария произошла 21 июля на трассе Ольша-Велиж Усвяты-Невель возле деревни Верховье. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Шевроле Круз» выехал на встречку и столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2114». Машины получили серьезные технические повреждения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, оба водителя госпитализированы в медучреждение.

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