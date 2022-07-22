Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 июля: 16 человек заразились за сутки

За минувшие сутки в Смоленской области зарегистрировано 16 случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Смоленской области зарегистрировано 16 случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 2 пациентам.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Летальных исходов не отмечено. Всего от этого заболевания регионе скончались 3 084 человека. Выздоровели за сутки 13 человек. Всего – 128 830.

Общее число случаев за пандемию составляет 132 164.

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