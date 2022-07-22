«Смоленскавтодор» продолжает ремонт дорог в Гагаринском районе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

«Смоленскавтодор» ремонтирует участок дороги Мармолино-«Карманово-Петушки-граница Московской области». Протяженность объекта – более 16 км. В настоящее время ведется устройство асфальтового покрытия.

Еще один объект нацпроекта – автомобильная дорога «Беларусь» Москва – граница с Республикой Беларусь»-Баскаково-Гагарин. Она является подъездной от трассы М1 «Беларусь» к Гагарину через Баскаково. Как сообщили в профильном департаменте, в 2022 году подрядчик отремонтирует участок протяженностью 8,8 км.

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