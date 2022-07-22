Жилой фонд Смоленска готовят к отопительному сезону. Фото: пресс-служба администрации города.

Управляющая компания ОАО «Жилищник»уже готовит многоквартирные дома к зимнему периоду. В Смоленске проводят гидравлические испытания внутридомовых систем отопления. Отопительные контуры зданий тестируются давлением воды, примерно в два раза превышающим нормальное рабочее давление.

При выявлении протечек целостность труб и радиаторов восстанавливается. Как отметили в пресс-службе администрации города, таким образом снижается риск возникновения аварий во время предстоящего отопительного сезона.

На обслуживании самой крупной управляющей компании областного центра ОАО «Жилищник» находятся 1 555 жилых зданий. Подготовку внутренних систем отопления планируется завершить к 31 августа.

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