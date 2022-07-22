Энергетики Смоленскэнерго проводят ремонт подстанции «Мазальцево»

Фото: «Смоленскэнерго».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в течение июня и июля 2022 года проводит ремонт ПС 110/35/10кВ «Мазальцево», сообщает пресс-служба компании.

Подстанция, введенная в эксплуатацию в 1990 году, расположена в одноименной деревне в западной части области в 22 км к северу от г. Смоленска. Является основным питающим центром деревни, части населения Смоленского района, от подстанции запитан рыбхоз, больница, школа, котельная.

В течение двух месяцев специалисты филиала проведут капитальный ремонт 7 выключателей 35 кВ и 22 разъединителей 35-110 кВ, двух отделителей и двух короткозамыкателей 110 кВ, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 20 МВА, а также замену 146 опорно-стержневых изоляторов 35-110 кВ на подстанции.

«В результате проведенных работ на подстанции в рамках реализации годовой ремонтной программы планируется повысить качество электроснабжения жителей Мазальцево и социально-значимых объектов Смоленского района. Кроме того, выполнение плановых работы повышает безопасность обслуживающего персонала и продлевает жизненный цикл оборудования, а также повышает устойчивость работы центра питания в предстоящий отопительный период», – прокомментировал директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.