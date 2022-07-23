В Смоленске экс-сотрудника дорожного надзора приговорили к 5,5 годам колонии за получение взяток. Фото: пресс-служба УФСБ по Смоленской области.

Промышленный районный суд вынес приговор бывшему начальнику информационно-аналитического отдела автодорожного надзора в сфере транспорта. Мужчину признали виновным в получении взяток и приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

По информации пресс-службы регионального СУ СК, с января по июль 2020 года подсудимый получал взятки от бизнесменов, занимавшихся международными грузовыми автоперевозками. За деньги экс-госслужащий выдавал допуск на осуществление предпринимательской деятельности. Общая сумма взяток составляет 400 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили 11 уголовных дел, приговорили к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллионов рублей. Также следователем СК наложен арест на денежные средства фигуранта в сумме более 180 тысяч рублей и автомобиль Toyota Camry стоимостью более 2 миллионов рублей.

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