В Смоленске частично ограничат движение транспорта по Краснинскому шоссе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 25 июля до 19 августа в Ленинском районе Смоленска будет частично ограничено движение транспорта по Краснинскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Временные ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения работ по прокладке наружных сетей водопровода и канализации к строящемуся объекту.

Так, движение будет ограничено в районе домов №№ 27, 33, 33а, 33г по Краснинскому шоссе.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска на несколько дней перекроют 11 улиц. Движение транспорта будет ограничено из-за визита Патриарха Кирилла.