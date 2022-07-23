Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 июля: эпидситуация в регионе стабилизировалась

Ситуация с коронавирусом в Смоленской области стабилизировалась. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Смоленской области характеризуется как стабильная. За последние несколько недель в регионе наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. По состоянию на 23 июля общее число выявленных случаев составляет 132 191. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 27 смолян. Госпитализация потребовалась трём пациентам.

Новых летальных случаев не зафиксировано. За все время пандемии скончались 3 084 человека, выздоровели – 128 839. За сутки статус «экс-пациента» получили 9 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Как сообщалось ранее, при нынешнем развитии ситуации с учетом имеющихся прогнозных данных необходимость повторного введения коронавирусных ограничений не рассматривается.

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