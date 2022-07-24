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Общество24 июля 2022 5:03

Визит патриарха Кирилла в Смоленскую область не состоится

Запланированные мероприятия пройдут без участия главы РПЦ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Визит патриарха Кирилла в Смоленскую область не состоится. Фото: Смоленская епархия.

Визит патриарха Кирилла в Смоленскую область не состоится. Фото: Смоленская епархия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отменил визит в Смоленскую область. 23 июля патриарх должен был возглавить службу в Свято-Успенском кафедральном соборе в Смоленске, а в воскресенье, 24 июля, совершить великое освящение Благовещенского собора в Гагарине и божественную литургию.

Как сообщили в Смоленской епархии, глава РПЦ не приехал по неизвестным причинам. В воскресенье мероприятия состоятся также без участия патриарха.

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