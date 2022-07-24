Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июля 2022 8:17

Два человека пострадали в серьёзном ДТП в Смоленской области

Водителю и пассажиру легковушки потребовалась медицинская помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Два человека пострадали в серьёзном ДТП в Смоленской области.

Два человека пострадали в серьёзном ДТП в Смоленской области.

Фото: Сергей ГАПОН

23 июля в Демидовском районе произошло ДТП с двумя иномарками. В результате столкновения Audi Q7 и Ford пострадали два человека.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, инцидент произошел на 32 км трассы Демидов-Пржевальское. На место происшествия выезжали спасатели и медики, пострадавшим, 35-летнему водителю и 31-летней пассажирке Ford, потребовалась помощь.

Читай также: из реки в Дорогобужском районе подняли тело 43-летней женщины. Погибшую передали сотрудникам полиции.