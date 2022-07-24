Два человека пострадали в серьёзном ДТП в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

23 июля в Демидовском районе произошло ДТП с двумя иномарками. В результате столкновения Audi Q7 и Ford пострадали два человека.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, инцидент произошел на 32 км трассы Демидов-Пржевальское. На место происшествия выезжали спасатели и медики, пострадавшим, 35-летнему водителю и 31-летней пассажирке Ford, потребовалась помощь.

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