Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 июля: 25 человек госпитализировали за сутки

25 человек госпитализировали за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе выявили 28 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 132 219. Госпитализация потребовалась 25 жителям региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 084 человека погибли с начала. Успешно справились с болезнью и выписались 128 849 смолян, из них 10 выздоровели за сутки.

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