В Смоленской области объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 июля в Смоленской области будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдёт кратковременный дождь. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами он будет сопровождаться грозой. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.

Температура воздуха по области: +20°C…+25°C.

В Смоленске: +21°C…+23°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба, будет слабо расти.

Читай также: жилой фонд Смоленска готовят к отопительному сезону. Все мероприятия по подготовке внутренних систем отопления планируется завершить к 31 августа.