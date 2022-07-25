В Вяземском районе легковушка «вылетела» в кювет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Авария произошла днём 24 июля на 209 километре трассы М-1 «Беларусь». Водитель автомобиля «Фольцваген Пассат» не справился с управлением и съехал в кювет. На место происшествия выезжали спасатели и автоцистерна.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в ДТП никто не пострадал.
Ранее «КП» писала, что два человека пострадали в серьёзном ДТП в Смоленской области. Водителю и пассажиру легковушки потребовалась медицинская помощь.