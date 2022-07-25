В Смоленске на 4 дня ограничат движение по улице Тухачевского. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 9:00 до 16:00 в период с 25 июля до 28 июля будет ограничен проезд по улице Тухачевского. Движение перекроют в районе дома №6.

По информации пресс-службы городской администрации, ограничение связано с ремонтом фасада здания.

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