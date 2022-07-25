В Смоленске спасатели вытащили собаку из канализационного люка. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Спасатели и кинологи профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» помогли собаке, провалившейся в канализационный люк.

Как рассказали в пресс-службе «Пожарно-спасательного центра», животное заметил один из местных жителей. Мужчина вызвал на помощь спасателей, которые с помощью «петли» подняли собаку на поверхность.

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