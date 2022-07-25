Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 июля: 4 человека заразились за сутки

За последние сутки в Смоленской области коронавирусом заразились 4 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Смоленской области коронавирусом заразились 4 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 132 223 случая заражения.

По данным столичного Оперштаба, выздоровели 14 человек, всего – 128 863. В больницы на лечение госпитализировали 3 пациента. За сутки ни один житель региона не умер от коронавируса, с начала пандемии погибли 3 084.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привит 524 780 смолян, 498 060 жителей полностью завершили вакцинацию.

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