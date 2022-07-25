Ряд кадровых изменений произошёл в администрации Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

В составе администрации города Смоленска произошли кадровые изменения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, назначены новая заместитель главы города по инвестициям и комплексному развитию и начальник управления образования и молодежной политики.

Так, должность замглавы Смоленска по инвестициям заняла Юлия Никифорова, ранее работавшая начальником отдела туризма в Департаменте инвестиционного развития Смоленской области.

Начальником Управления образования и молодежной политики назначена Виктория Балыкина. В 1988 году она пришла работать в среднюю школу № 17, а с 2014 года и до последнего времени являлась ее директором.

Читай также:

В Смоленске на 4 дня ограничат движение по улице Тухачевского. Проезд закроют из-за ремонта фасада здания.