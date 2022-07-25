«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели занятия для детей

Фото: пресс-служба Россети Центр.

Зачастую ребята в полной мере не осознают опасность, которую представляет электричество, и не знают, как себя вести, чтобы не попасть под напряжение, сообщает пресс-служба компании.

Фото: пресс-служба Россети Центр.

Фото: пресс-служба Россети Центр.

«Проведение занятий – важный и полезный инструмент в вопросах профилактики детского электротравматизма. Важно донести до каждого ребенка понимание опасности электрического тока, чтобы не допустить несчастных случаев. Особенно это актуально в период летних каникул, когда дети проводят много времени вне дома и бывают без присмотра взрослых», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.