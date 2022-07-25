В Смоленской области 646 человек переселили из аварийного жилья в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году из аварийного жилья перелили 646 человек. Об этом стало известно на рабочем совещании губернатора Алексея Островского с главами районов области.

Как сообщили в администрации региона, в течение 2022-2023 годов необходимо переселить 1654 жителя региона. Показатели, установленные на 2022 год, выполнили на 93%.

По словам начальника профильного департамента Константина Ростовцева, в связи с увеличением стоимости жилья для расселения граждан из аварийных домов необходимо совместными усилиями изыскивать дополнительные средства за счёт бюджетов всех уровней.

Руководителям муниципальных образований рекомендуется обратить внимание на инструменты привлечения инвесторов – инфраструктурные бюджетные кредиты, а также на программу «Стимул», в рамках которой застройщик может получить деньги из бюджета на строительство социальных объектов одновременно с возведением жилья.

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