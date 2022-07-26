Грузовик столкнулся с военным броневиком на окружной дороге в Смоленске. Фото: «Автоподмога_67» в соцсетях.

Авария произошла около 16 часов дня 25 июля недалеко от Витебского шоссе. По словам очевидцев, грузовой автомобиль «Камаз» столкнулся с военным броневиком на окружной дороге.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место происшествия выезжали 6 спасателей и автоцистерна. Одного из участников ДТП госпитализировали в медучреждение.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 36-летняя женщина погибла в ДТП с фурой. Смертельная авария произошла в Велижском районе.