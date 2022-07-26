В Смоленске на трёх улицах отключили горячую воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ряде домов по улицам Багратиона, 2-я Парковая, а также на 2-м Краснофлотском переулке отключили горячую воду. По информации пресс-службы МУП «Смоленскиеплосеть», водоснабжения не будет несколько дней из-за подготовки к отопительному сезону.

Так, с 25 июля по 29 июля горячая вода будет отключена по следующим адресам: ул. Багратиона, 59, 61, 63, 65; 2-й Краснофлотский пер., 26Б, 34А, 34Б, 34В, 42, 44, 46; ул. 2-я Парковая, 20.

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