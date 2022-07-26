Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Смоленской области 26 июля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 26 июля, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем местами ожидаются гроза и небольшой кратковременный дождь.

Ветер подует северо-западный, западный, 7-12 м/с, при грозе порывы могут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +23°C…+28°C.

В Смоленске: +24°C…+26°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо падать.

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