Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 5:35

На улице Автозаводской в Смоленске укладывают выравнивающий слой асфальта

Ремонтные работы планируется завершить осенью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
На улице Автозаводской в Смоленске укладывают выравнивающий слой асфальта. Фото: пресс-служба администрации города.

На улице Автозаводской в Смоленске укладывают выравнивающий слой асфальта. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается ремонт дороги на улице Автозаводской. В настоящее время подрядчик занимается укладкой выравнивающего слоя дорожного покрытия и асфальтированием тротуара. После этого дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта на проезжей части.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы планируется завершить осенью. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Читай также: в Смоленске на 4 дня ограничат движение по улице Тухачевского. Проезд закроют из-за ремонта фасада здания.