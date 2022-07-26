На улице Автозаводской в Смоленске укладывают выравнивающий слой асфальта. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается ремонт дороги на улице Автозаводской. В настоящее время подрядчик занимается укладкой выравнивающего слоя дорожного покрытия и асфальтированием тротуара. После этого дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта на проезжей части.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы планируется завершить осенью. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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