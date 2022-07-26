В Вяземском районе грузовик съехал в кювет. Фото: «Автокадр_67 ДТП | ЧП | Vyazma» в соцсетях.

Авария с большегрузом произошла 25 июля на дороге P-132. Водитель грузовика врезался в дорожное ограждение, после чего съехал в кювет на только что отремонтированную водопропускную трубу.

По словам очевидцев, рабочие не пострадали. Водителя госпитализировали в больницу с травмами.

Ранее «КП» писала, что грузовик столкнулся с военным броневиком на окружной дороге в Смоленске. На месте происшествия работали спасатели и скорая помощь.