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Происшествия26 июля 2022 6:08

В Вяземском районе грузовик съехал в кювет

Водителю потребовалась медицинская помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Вяземском районе грузовик съехал в кювет. Фото: «Автокадр_67 ДТП | ЧП | Vyazma» в соцсетях.

В Вяземском районе грузовик съехал в кювет. Фото: «Автокадр_67 ДТП | ЧП | Vyazma» в соцсетях.

Авария с большегрузом произошла 25 июля на дороге P-132. Водитель грузовика врезался в дорожное ограждение, после чего съехал в кювет на только что отремонтированную водопропускную трубу.

По словам очевидцев, рабочие не пострадали. Водителя госпитализировали в больницу с травмами.

Ранее «КП» писала, что грузовик столкнулся с военным броневиком на окружной дороге в Смоленске. На месте происшествия работали спасатели и скорая помощь.