Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 июля: 2 человека заразились за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 2 жителя региона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала пандемии на территории Смоленской области зарегистрировали 132 225 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 2 жителя региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 128 867 человек. Не справились с заболеванием 3 084. За минувшие сутки госпитализировали одного человека.

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