Смоленскэнерго продолжает техприсоединение фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: Смоленскэнерго.

В течение 2020-2021 годов в Смоленской области сотрудники филиала «Смоленскэнерго» осуществили технологическое присоединение 49 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах региона общей мощностью 810 кВт, сообщает пресс-служба компании.

В текущем году энергетики продолжают работу по электрификации объектов здравоохранения.

К сетям филиала уже подключены фельдшерско-акушерские пункты в д. Макшеево, Старинки и Шанталово Починковского района мощностью 15 кВ каждый. Для подключения объектов высокой социальной значимости энергетики выполнили комплекс организационных и технических мероприятий.

Обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов – в числе приоритетных задач для «Смоленскэнерго».

«Слаженная работа наших сотрудников позволила выполнить все мероприятия для технологического присоединения медицинских учреждений качественно и в срок. Своевременно и в полном объеме выдавая мощность фельдшерско-акушерским пунктам, мы вносим вклад в решение проблемы медицинского обеспечения жителей сельской местности», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.