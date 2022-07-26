Индекс промышленного производства вырос в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Индекс промышленного производства Смоленской области в январе-мае 2022 года составил 103,8% по отношению к аналогичному периоду 2021-го. Показатель озвучили на совещании по вопросам инвестиционного развития Смоленской области, которое провёл губернатор Алексей Островский.

Как отметил начальник департамента промышленности и торговли Игорь Соколов, с февраля недружественные страны Запада значительно усилили экономические санкции против России. Это отразилось в первую очередь на транспортно-логистических комплексах и компаниях, реализующих продукцию на экспорт, а также сфере реализации инвестпроектов. Ряд иностранных компаний ушли с российского рынка, а некоторые предприятия с иностранным капиталом приостановили свою деятельность либо закрылись. Однако есть немало компаний, которые продолжают работать, но вводят при этом режим неполной рабочей недели. Глава региона дал указание профильным чиновникам ежедневно мониторить эту ситуацию, чтобы сокращение рабочего времени никак не влияло на снижение заработной платы персонала.

Отдельно на совещании обсуждались меры поддержки реального сектора экономики региона, системообразующих предприятий. При активном содействии администрации Смоленской области и департамента промышленности и торговли Рославльский вагоноремонтный завод приступил к реализации нового инвестпроекта по выпуску современных колёсных пар полностью на отечественном сырье.

В пресс-службе администрации области обратили внимание на позитивные тенденции в промышленной сфере. Так, областной Фонд развития промышленности получил заявок от смоленских предприятий на сумму более 200 миллионов рублей. Благодаря докапитализации фонда, которая проводится по поручению Алексея Островского, компании могут воспользоваться дополнительными финансовыми инструментами для дальнейшего развития своих мощностей.

Читай также:

В Смоленской области 646 человек переселили из аварийного жилья в 2022 году. Установленные показатели выполнены на 93%.