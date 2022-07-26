Промежуточные итоги «Городской среды». Как идут работы на объектах 2022 года?

Фото: smolensk.er.ru.

Смежные дворы по улице Юрьева - пример по-настоящему комплексного подхода. В прошлом году «Городская среда» помогла благоустроить территорию у дома №1/6. Здесь не только отремонтировали дорогу и тротуары, но и решили давнюю проблему - сделали ливневку. Допсредства на проведение этих работ удалось привлечь из федерального бюджета депутату Госдумы Сергею Неверову.

В этом году строители уже уложили брусчаткой тротуары и асфальтируют дорогу у домов № 3 и 5. «Теперь в центре Покровки будет такая красота», - делится представитель товарищества собственников недвижимости Галина Ивановна.

В этом году в «Городскую среду» попали шесть дворов Смоленска. У дома № 38а по улице Николаева работы уже завершены, остальные пять должны сдать к 1 августа. Напомним, комфортнее для жителей станут территории по адресам: поселок Вишенки,1; улица Маршала Соколовского, 22; Петра Алексеева,8.

Фото: smolensk.er.ru.

Также в 2022-ом завершится вторая очередь благоустройства сквера у ДК «Сортировка». Здесь работают сразу два подрядчика по четырем контрактам – озеленению, установке сцены, обустройству тротуаров вдоль центральных улиц и, конечно, основному по обустройству детских площадок. Для них уже подготовили основание, перед укладкой безопасного прорезиненного покрытия сделали отбор проб.

«Они называются керны, мы проверяем физико-химические свойства асфальтобетона, есть ли отклонения по толщине в рамках контракта», - отметили специалисты лаборатории.

Фото: smolensk.er.ru.

Ход работ на постоянном контроле у координатора партпроекта «Городская среда» Александра Зеленского, представителей УЖКХ, территориальных управлений Администрации Смоленска и Стройконтроля.

«На всех объектах работы движутся к завершению, но и времени до окончания контрактов остается совсем немного. Мы понимаем, что важно не только фактическое выполнение работ, но и надлежащее оформление сопроводительной документации. На некоторых объектах нужно серьезно поднажать, мы уведомили об этом подрядчиков. Также по ряду объектов есть вопросы, на которые надо обратить особое внимание. А в случае задержки решения проблем обратиться в компетентные органы», - отметил Александр Зеленский.

В этом году благодаря проекту «Единой России» на Смоленщине преобразятся 57 дворов и 38 общественных пространств.

В Велижском районе комфортнее станут семь дворов и территория возле краеведческого музея. В Вяземском районе уже отремонтировали четыре двора, идут работы на набережной реки Вязьма и территории у озера по улице Мира. По проекту в селе Вязьма-Брянская появятся детская площадка и пешеходная зона.

Четыре двора ремонтируют и в Гагарине, на Солнцева, 11 работы уже завершили. Современнее станет пространство по улице Свердлова. Уже сданы пять дворов в Демидове и рыночная площадь в Глинке.

В Дорогобужском районе преображаются пять дворов, обустроены две пешеходные дорожки. В Духовщине отремонтировали два двора, а в Озерном – приводят в порядок поселковый стадион.

В Ельне «Городска среда» помогла обустроить место памяти, где расположены портреты почетных жителей района, а к концу августа благоустроят и набережную реки Десна. Также в городе ремонтируют двор на Ленина, 37, а в Ершичах – на Ленина, 84 и 88.

В Кардымове выполнены работы в сквере Памяти локальных войн и конфликтов, в Красном - на сценической площадке и во дворе дома №1 по улице Глинки.

В Новодугино до конца августа установят детскую площадку с современным прорезиненным покрытием и обновят четыре придомовых территории. В Монастырщине уже благоустроили дворы по улицам Революции, 17 и Советской, 1/15.

«Городская среда» меняет «Парк Гастелло» в Починке, семь дворов и три пешеходные зоны в Рославле. В Рудне к началу августа благоустроят площадку у «Катюши» и двор домов №33а и 35 по улице 14 лет Октября, в Голынках появится современная зона отдыха.

В Сафонове благоустроят и озеленят парк по улице Мира, а также три придомовых территории. В Сычевке идут работы на площади Революции и уже сдан двор домов №80а и 82а на Красноармейской.

В Темкине отремонтирован сквер у памятника по улице Привокзальная. В Угре завершен второй этап благоустройства центральной площади, в Хиславичах - третий этап обновления Сквера Памяти. В Холм-Жирковском появился современный скейт-парк.

В Шумячах работы идут на главной площади, в Ярцеве – у ж/д вокзала, там появятся спортплощадка и воркаут – и в двух дворах. В Десногорске преобразится набережная у «Тропы здоровья» и две придомовых территории в микрорайне 2.

Напомним, за пять лет проект «Единой России» «Городская среда» помог благоустроить более 530 дворов и 170 общественных пространств.