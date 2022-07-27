В Смоленской области столбики термометров поднимутся до +29. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В среду, 27 июля, на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. По прогнозам смоленского ЦГМС, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер подует южной четверти 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +24°C…+29°C.

В Смоленске: +26°C…+28°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба, будет слабо падать.

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